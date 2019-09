Binnenkort boeken reserveren in bib Maldegem (maar eerst moet alles twee weken dicht) Joeri Seymortier

23 september 2019

11u08 0 Maldegem De bibliotheken in Maldegem zijn de eerste twee weken van oktober gesloten omwille van de installatie van een nieuw Vlaams bibliotheeksysteem.

Van 30 september tot 11 oktober blijven de bibliotheken in Maldegem dicht. “Het nieuwe computersysteem brengt vooral aanpassingen voor de medewerkers van de bibliotheek, maar ook voor de bibliotheekklanten zijn er een aantal wijzigingen”, zegt schepen van Cultuur Nicole Maenhout (N-VA). “Vanaf 12 oktober zal het mogelijk zijn om aanwezige werken te reserveren. Ook de verwerkingstijd van een reservatieaanvraag zal korter zijn: een uur nadat je gereserveerde werk binnengekomen is, zal je al een bericht krijgen dat het werk voor je klaarstaat. Om een berichtje te kunnen krijgen moet je op voorhand je e-mailadres doorgeven. Voor gezinnen zal het mogelijk zijn om verschillende bibkaarten te koppelen, waardoor je met één kaart bijvoorbeeld een openstaand bedrag van meerdere kaarten kan bekijken en vergoeden. Voor kinderen met gescheiden ouders is er de mogelijkheid om volgkaarten te gebruiken. Zo heeft het kind bij elke ouder een lidkaart, wat de opvolging van de status van de uitgeleende werken vergemakkelijkt.”

Het maximaal aantal verlengingen is voortaan ook beperkt tot nog maximum twee keer.