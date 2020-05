Bibliotheek Maldegem gaat op dinsdag 2 juni opnieuw open Joeri Seymortier

27 mei 2020

16u35 0 Maldegem Vanaf dinsdag 2 juni zijn lezers opnieuw welkom in de bibliotheken in Maldegem en Adegem.

De heropening van de bibliotheken gebeurt op een gecontroleerde manier, en onder strikte voorwaarden. “Om alles veilig te laten verlopen zal de hoofdbibliotheek opgedeeld zijn in vier zones”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Zone 1 is de balie voor reservaties, zone 2 is de jeugdafdeling, zone 3 is de film- en stripafdeling, en zone 4 wordt de volwassenafdeling. Je zal per bezoek slechts één zone kunnen bezoeken. Bij het binnenkomen van de bibliotheek is het verplicht om de handen te ontsmetten. Volg de looproute die aangeduid is. Neem geen boeken uit de rekken, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen. Het inleveren van materialen kan enkel via de inleverbus. Ter plaatse lezen, werken of studeren, zal nog steeds niet kunnen. Houd afstand, en blijf vooral thuis als je je ziek voelt.”