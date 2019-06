Bib zoekt boekenbodes Anthony Statius

05 juni 2019

13u56 0 Maldegem De bibliotheek van Maldegem is op zoek naar vrijwilligers die als boekenbode aan de slag willen gaan. Boekenbodes brengen boeken aan huis bij mensen die niet zelfstandig in de bibliotheek geraken.

De bibliotheek van Maldegem wil de gratis service ‘Boeken aan huis’ opnieuw lanceren. Dit is enkel mogelijk indien er voldoende vrijwilligers zijn. Wie interesse heeft om boekenbode te worden, die kan eens langskomen in de bibliotheek of die kan het online formulier via www.maldegem.be/boeken-aan-huis invullen. Als vrijwilliger kies je bibliotheekboeken voor je klant uit, die je dan zal leveren. Je spreekt onderling af met welke regelmaat je dit doet. Ook de keuze van de boeken bepaal je samen. In het begin kan de bibliotheek je helpen bij de keuze, maar na een tijdje zal je de leessmaak van je klanten kennen als geen ander.