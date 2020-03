Bib Maldegem brengt boeken aan huis tijdens coronacrisis Joeri Seymortier

30 maart 2020

12u56 0 Maldegem Maldegem start een boekendienst aan huis, om de saaie uurtjes in deze coronacrisis gemakkelijker te overbruggen.

Je reserveert je boeken online en de bibliotheekmedewerkers brengen ze tot aan je voordeur. “Elke klant kan vijf materialen aanvragen”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Je zoekt als klant je boeken, strips of films op via de catalogus van de bib op https://maldegem.bibliotheek.be. Via de reserveerknop kan je de materialen eenvoudig reserveren. De bibliotheek verwerkt elke voormiddag de bestellingen van de voorgaande dag. In de namiddag gaan we op ronde om je bestelling tot aan je voordeur te brengen. Wie op vrijdag zijn boeken reserveert, zal deze maandagnamiddag krijgen. Je houdt het bibliotheekmateriaal bij tot na de coronacrisis, of levert ze in via inleverbus.”