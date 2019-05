Bezielers website adegem.net klinken op succes: al meer dan 800 weken nieuws Joeri Seymortier

23 mei 2019

13u34 0 Maldegem De bezielers van de dorpswebsite www.adegem.net uit Adegem bij Maldegem, zijn samengekomen en hebben geklonken op het succes.

Geert de Baets woont ondertussen in Agde in Frankrijk, en is vanuit zijn nieuwe woonplek nog altijd de man die achter digitale knopjes zit en maakt dat al het nieuws op de website geraakt. Pol Veirman heeft er ondertussen al meer dan 800 afleveringen van ‘De Week van Pol Veirman’ op zitten. David Storm is de man achter de knopjes in Adegem, en Marnix Van de Kerckhove is de PR-man. John Maenhout is de fotoreporter van de site. “We zijn trots dat we nog altijd zonder enige financiële steun alles draaiende kunnen houden, en kunnen genieten van de vele positieve reacties die iedere week binnenkomen”, klinkt het.