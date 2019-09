Bestuurder met zware verwondingen naar ziekenhuis na klap tegen boom Wouter Spillebeen

18 september 2019

01u06 5 Maldegem Op de Aalterbaan (N44) in Maldegem is ter hoogte van Kleit een bestuurder dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een crash tegen een boom. De brandweer kon hem bevrijden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de bestuurder de controle over het stuur verloor, is nog niet duidelijk. Rond 22.30 uur reed hij in de richting van Maldegem toen hij net over de Halledreef van de weg af raakte. De wagen vloog met de flank tegen een boom en kwam uiteindelijk in de gracht tot stilstand. De automobilist zat gekneld in de zwaar verwrongen wagen, dus moest de brandweer hem bevrijden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Meer is voorlopig niet geweten over zijn toestand.