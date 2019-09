Bestuurder (18) die tegen boom reed, had voorligger te laat opgemerkt Wouter Spillebeen

18 september 2019

11u39 0 Maldegem De bestuurder die dinsdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht na een klap tegen een boom in op de Aalterbaan, verkeert niet in levensgevaar. Het liep fout toen de 18-jarige automobilist een remmende voorligger te laat opmerkte.

Rond 22.30 uur reed de 18-jarige jongeman uit Maldegem op de Aalterbaan (N44) in de richting van de N49 toen een voorligger afremde om de Halledreef in te slaan. Hij merkte de voorligger te laat op en moest uitwijken. Zijn wagen slingerde eerst naar links waar hij bijna de middenberm raakte. Dan maakte de wagen een beweging naar rechts, waardoor die tegen een boom terechtkwam. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand in de gracht.

De bestuurder zat gekneld in de zwaar verwrongen wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. De hulpdiensten ruimden de rijbaan op.