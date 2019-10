Bazen op de werkvloer: manager Landelijke Kinderopvang leest voor bij onthaalouder in Maldegem Joeri Seymortier

17u24 0 Maldegem De onthaalouders en kinderbegeleiders van Landelijke Kinderopvang mochten hun ‘baas’ op vrijdag 11 oktober een dag aan het werk zetten.

In het Meetjesland engageerde Ann Bogaerts, manager Oost-Vlaanderen, zich om bij onthaalouder Evelien Van De Putte in de Eikenlaan in Maldegem een voorleesmoment te brengen, en het eetmoment mee te beleven. “Wij willen onze mensen zo bedanken voor hun dagdagelijkse grote inzet”, zegt Ann Bogaerts. “We willen via het samen delen van de werkvloer, het wederzijds begrip en waardering voor elkaars concrete job nog verhogen. Onthaalouders en kinderbegeleiders verdienen terecht deze waardering. Ze werken elke dag op vroege en late uren. Ze wisselen luiers, ravotten buiten, hebben oog voor individuele noden van elk kind en stimuleren ze in hun ontwikkeling. Ze zorgen voor een echte thuis wanneer de ouders aan het werk zijn.”