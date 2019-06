Badmuts niet meer verplicht in Sint-Annazwembad Anthony Statius

06 juni 2019

10u29 8 Maldegem Badmutsen zijn vanaf zaterdag 8 juni niet meer verplicht voor het publiek in het Sint-Annazwembad in Maldegem. Tijdens het schoolzwemmen blijft het dragen van een badmuts wel verplicht.

Het afschaffen van de badmuts voor publiek komt er na grondig onderzoek op het effect op de filter van het zwembad. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het wel of niet dragen van een badmuts weinig effect heeft op de filter. Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem heeft daarom beslist om de badmuts niet te verplichten tijdens de publieksuren.

Verder wijst men er wel op dat alle zwemmers moeten gekleed zijn in ordentelijke, niet-aanstootgevende en aaneensluitende zwemkledij. Zo zijn onder andere losse shorts en boerkini’s niet toegestaan. Er mag enkel met andere kledij gezwommen worden in functie van reddend zwemmen tijdens het schoolzwemmen en clubzwemmen of tijdens het vrij zwemmen na goedkeuring door de redder.

Meer info via www.maldegem.be/zwembadmaldegem.