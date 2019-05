Asbest Kleit: “Kans op kanker is even klein als die op longkanker na één sigaret” Joeri Seymortier

24 mei 2019

Maldegem Het Agentschap Zorg en Gezondheid pakt in Maldegem uit met geruststellende cijfers, na het vrijkomen van asbest bij afbraakwerken aan de sporthal van Kleit.

Twee weken geleden ontstond paniek in Kleit nadat een filmpje opdook waarin werkmannen onzorgvuldig waren met asbesthoudend bouwafval. De gemeente sloot meteen de sporthal, en ook de school en de kinderopvang ernaast. Het soort asbest werd onderzocht en ook de concentratie werd geanalyseerd. “De kans dat iemand op termijn kanker zou krijgen door twee dagen blootstelling in Kleit, is kleiner dan 1 op 100 miljoen”, klinkt het bij het Agentschap. “Stel dat de blootstelling aan het asbest veertien dagen geduurd zou hebben, dan is de kans om ziek te worden nog altijd maar 1 op een miljoen. Het is nog altijd onzeker of de kinderen sowieso asbest hebben ingeademd. De mogelijke blootstelling was in de buitenlucht, tijdens de speeltijd. Er is in de buitenlucht een snelle verdunning. In de gebouwen van de school en in het kinderdagverblijf zijn geen asbestvezels gevonden. Kortdurende blootstelling zoals deze in Maldegem geeft erg weinig risico op asbestziektes. Letterlijk bijna nul. Het risico is te klein om er zich zorgen over te maken. Vergelijkbaar met longkanker krijgen van 1 sigaret of levercirrose van 1 pintje: een zeer kleine kans dus.”

Ondertussen is een gespecialiseerde reinigingsfirma bezig met het asbestvrij maken van de site. Er worden tussentijdse stalen genomen om de asbestwaarden op te volgen. Wanneer de site weer helemaal vrijgegeven wordt, is nog niet bekend. Dat zal ten vroegste na het verlengde hemelvaartsweekend zijn.