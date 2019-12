Aperitief for Life: drankje doen en zo Kruiskenshoeve steunen Joeri Seymortier

09 december 2019

10u20 0 Maldegem De familie Vanseveren organiseert op zaterdag 14 december voor de derde keer ‘Aperitief for Life’ in de Piramiden in Maldegem.

Het goede doel steunen kan ook eenvoudig zijn. Zaterdag kan je in Maldegem gewoon een drankje gaan doen, en zo steun je meteen de vzw Kruiskenhoeve in Sint-Laureins. “Zaterdag nodigen we iedereen uit tussen 17 en 22 uur in de Piramiden in het park van Maldegem”, zegt Jeroen Vanseveren. “De kinderen worden onder begeleiding creatief bezig gehouden, en de ouders kunnen ondertussen gezellig aperitieven. De opbrengst wordt integraal geschonken aan de vzw De Kruiskenshoeve in Sint-Laureins. Robert Accoe geeft daar kansen aan jongeren met problemen, om op zijn boerderij terug op het goede spoor te geraken.”

Er is zaterdag ook een tombola voorzien met een gesigneerd truitje van Club Brugge-speler Hans Vanaken, een doopvlucht in een sportvliegtuig, en heel wat lekkere flessen.