Ann Borgonjon zingt voor goede doel in kerkje Ramskapelle Joeri Seymortier

17 oktober 2019

09u59 0 Maldegem Zangeres Ann Borgonjon uit Maldegem geeft op zondag 20 oktober een benefietconcert in de kerk van Ramskapelle.

Ann Borgonjon werkt onder de artiestennaam Abosongs. In 2017 gaf ze al een benefietconcert met fullband in de uitverkochte kerk van Ramskapelle, ten voordele van de Eyehope Foundation van de Adegemse dermatologe dokter Marianne Vandekerkhove. Op zondag 20 oktober om 19 uur doet ze dat nog eens over. Met ‘Voices for Hope’ wil Borgonjon opnieuw een mooi bedrag inzamelen voor het goede doel.

Kaarten kosten 40 euro. Na het concert wordt een glaasje aangeboden in de kerk. Info: ann@abosongs.be of 0495/53.02.59.