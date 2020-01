Alles wat je moet weten: Parkcross Maldegem wordt herkansing WK cyclocross Joeri Seymortier

30 januari 2020

15u52 6 Maldegem Maldegem maakt zich op voor de Parkcross van woensdag 5 februari, en plant er opnieuw een volksfeest van te maken. De wedstrijd heet nu officieel Ethias Cross en wordt volgende week de eerste herkansing na het Wereldkampioenschap. Maldegem is woensdag ook meer dan een uur lang live op VTM te zien.

Woensdag kan je naar het Sint-Annapark in het hartje van Maldegem om de veertiende editie van de Parkcross live mee te maken. Wie dat niet ziet zitten, kan ook gewoon volgen op VTM. De wedstrijd wordt vanuit Maldegem rechtstreeks uitgezonden. Voor wie er zelf bij wil zijn, zetten we alle praktische informatie graag op een rijtje.

Waar parkeren?

De cross vindt plaats in het Sint-Annapark in het hartje van Maldegem. “We raden iedereen aan te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen”, zegt schepen van Evenementen Peter Van Hecke (Open Vld). “Kom je toch met de auto? Dan kan je parkeren op de parking aan het lokaal dienstencentrum Oud Sint-Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan 92. Personen met een beperking kunnen parkeren in de Vakekerkweg tussen Westeindestraat en Gidsenlaan. Het terrein kan je bereiken via een van de vijf inkomposten: via de Marktstraat ter hoogte van het Sint-Annakasteel, via de Gidsenlaan aan het Sint-Annazwembad, in de Francisca Pecsteenlaan, de Oude Aardenburgse Weg en via het brugje aan de voorzijde van het park.”

Verkeersmaatregelen

Om bezoekers en deelnemers vlot van en naar het park te brengen gelden ook enkele verkeersmaatregelen. “De Gidsenlaan en de Vakekerkweg tussen Westeindestraat en de rotonde van het zwembad, worden afgesloten voor alle verkeer”, zegt schepen Van Hecke. “De Westeindestraat wordt voor een dag eenrichtingsverkeer. Enkel voor het verkeer van het centrum in de richting van de Reesinghelaan. Het Sint-Annapark wordt woensdag vanaf 9 uur afgesloten voor fietsers. Ook de bussen van De Lijn en Connexxion volgen woensdag niet hun gewone ronde.”

Uurschema

Wanneer zijn de renners te zien? Om 11 uur starten de Masters B & C. Een uur later staan de Masters A en de amateurs aan de start. De dames strijden om 13.45 uur. De elite heren starten volgende week woensdag om 15 uur.

Renners spotten

Naar de Parkcross komen is vooral ook renners spotten. Bij de elite heren komen onder andere Laurens Sweeck, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Quinten Hermans, Lars Van der Haar, Corné Van Kessel, Dieter Vanthourenhout, Diether Sweeck, Tom Meeusen, Jim Aernouts en Wietse Bosmans aan de start. Bij de dames kan je selfies scoren met onder andere Ellen Van Loy, Laura Verdonschot, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Jolien Verschueren, Denise Betsema, Maud Kaptheijns, Manon Bakker, Inge van der Heijden en Katherine Compton.

Kaarten

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de kassa. Je kan online via www.parkcrossmaldegem.be of bij de plaatselijke verkooppunten tickets kopen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Mensen met een beperking en hun begeleider betalen 5 euro per persoon. Er zijn ook vip-formules beschikbaar.

Meer over Maldegem

Sint-Annapark

Westeindestraat

Gidsenlaan

wielersport

sportdiscipline

veldrijden

sport