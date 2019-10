Allerzielen: plechtigheid op Canadese begraafplaats in Adegem Joeri Seymortier

29 oktober 2019

09u26 0 Maldegem Allerzielen, zaterdag 2 november, gaat niet onopgemerkt voorbij op de Canadese begraafplaats langs de N9 in Adegem.

Ter gelegenheid van het Canada-weekend in Knokke-Heist brengt het gemeentebestuur van Knokke-Heist op zaterdag 2 november om 11.15 uur een bloemenhulde op de Adegem Canadian War Cemetery in de Prins Boudewijnlaan in Adegem. De plechtigheid vindt plaats in aanwezigheid van afgevaardigden van de Ambassade van Canada, een afvaardiging van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en Maldegem, en heel wat leden van de Vaderlandslievende Verenigingen. De gemeente Maldegem nodigt ook alle inwoners uit om zaterdag langs te komen en mee hulde te brengen.