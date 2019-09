Alex Agnew zingt Jim Morisson in CC Den Hoogen Pad Joeri Seymortier

06 september 2019

09u59 0 Maldegem Alex Agnew komt op zaterdag 12 oktober naar cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem, voor een stevig concert.

The Music Musketeers organiseren volgende maand een muziekweekend in Den Hoogen Pad. Er werden al concerten georganiseerd in Kaprijke en Eeklo, en nu is Maldegem aan de beurt. Alex Agnew komt een eenmalig tributeconcert geven. Samen met zijn begeleidingsband The Moonlovers brengt hij nummers van Jim Morisson, de legendarische zanger van The Doors. In het voorprogramma speelt Nick Van Vlaenderen, oorspronkelijk uit Kaprijke, nummers van Joe Jackson.

Op vrijdag 11 oktober wordt een muziekquiz gehouden. Op zaterdag 12 oktober is het dan de beurt aan Alex Agnew. Kaarten voor dat concert kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa.

Info en tickets: the.music.musketeers@gmail.com.