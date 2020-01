Adegems Volkstheater viert dit jaar 60ste verjaardag Joeri Seymortier

09 januari 2020

10u45 0 Maldegem Het Adegems Volkstheater (AVT) maakt zich op voor een jubileumjaar. De toneelgroep bestaat in 2020 precies zestig jaar.

“Om dat jubileum te vieren willen we onze leden en ons trouw publiek een heel jaar lang in de watten leggen”, klinkt het bij het AVT-bestuur. “Het gemeentebestuur van Maldegem mag dan wel getroffen worden door een besparingswoede, daar doen we in het AVT niet aan mee. We beginnen ons feestjaar met een cadeau van 1.500 euro aan Kom op tegen Kanker Maldegem. Jong bloed houdt een vereniging levendig, en daarom hebben we een pak nieuwe acteurs en actrices. Op 24 en 25 april zullen onze jonge leden een eigen voorstelling geven in jeugdhuis K-ba. Maar ook de spreekwoordelijke oude garde laat van zich horen. Etienne Notteboom schreef speciaal het stuk Jubilee, over een toneelvereniging in een jubileumjaar. Die voorstelling staat in november gepland. Maar ook tijdens Adegem-kermis op 12 en 14 juli zal AVT voor een leuk programma met poëzie en zang zorgen.”

Info: www.adegemsvolkstheater.be.