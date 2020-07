Adegems ondernemer gooit zich op ontsmetten en desinfecteren: “Dagelijks leven met virussen veiliger en minder stressvol maken” Joeri Seymortier

28 juli 2020

10u07 3 Maldegem Ondernemer Theo Van den Eeckhout uit Adegem bij Maldegem start het bedrijf MicroKill op. Hij specialiseert zich in deze coronatijden op het desinfecteren van wagens, bedrijven, winkels en publieke ruimten.

Theo Van den Eeckhout is al 10 jaar actief als ondernemer van Exclutrans. “Op vraag van enkele klanten ontwikkelden we nu ook een ‘desinfectie box’, waarbij we tot zes voertuigen tegelijk kunnen desinfecteren, zowel interieur als exterieur”, zegt Theo Van den Eeckhout. “We concentreren ons niet enkel op wagens, maar ook op pakweg werkmateriaal en kledij. We staan ook in voor het desinfecteren van de werkvloer, dit zowel preventief als wanneer er een besmetting vastgesteld is. Onze toestellen bestrijden door middel van een vernevelingstechniek zowel het coronavirus als andere virussen, en ondersteunen de gebruikelijke preventiemiddelen zoals handen wassen en de social distancing. We hebben op korte termijn een betrouwbare en ecologische oplossing gevonden om het dagelijks leven met virussen een stuk veiliger en minder stressvol te maken. Onze oplossingen zijn erop gericht om met behulp van vernevelingstechniek mensen en bedrijven te helpen een gezondere toekomst te bieden en beter samen te leven met virussen.”

