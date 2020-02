Adegem en Kleit krijgen deze zomer dubbel zoveel speelpleinwerking Joeri Seymortier

07u45 0 Maldegem De gemeentelijke speelpleinwerkingen in Adegem en Kleit zullen vanaf deze zomer verdubbelen: de hele zomervakantie en vanaf nu volledige dagen.

Het nieuwe gemeentebestuur van Maldegem wil tijdens vakantieperiodes bijkomende activiteiten voorzien voor kinderen. “We willen daarom vanaf deze zomer maximaal inzetten op de gemeentelijke speelpleinwerking”, zegt schepen van Jeugd Glenn Longeville (Open Vld). “Tot vorig jaar was de speelpleinwerking af en toe gesloten tijdens de zomervakantie, en was die ook enkel in de namiddag open. De speelpleinwerkingen zullen deze zomer open zijn van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus. Behalve op 21 juli, de nationale feestdag. Bovendien kunnen kinderen er zich voortaan zowel in de voor- als namiddag uitleven. Een volledige dag spelplezier kost 8 euro.”

Ook speelpleinwerking Oranje in Maldegem-centrum breidt deze zomer haar dagen uit zodat kinderen er van 1 juli tot en met 28 augustus terecht kunnen.

Info: www.maldegem.be/speelpleinwerking-adegem-kleit.