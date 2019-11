AD Delhaize Maldegem: “klantvriendelijkste winkel 2019” Joeri Seymortier

15 november 2019

16u12 16 Maldegem Het team van AD Delhaize Maldegem heeft de titel van ‘klantvriendelijkste winkel 2019’ gewonnen binnen alle zelfstandige winkels van de keten Delhaize.

De AD Delhaize in Maldegem is nog geen vier jaar open, en gaat nu al met de hoofdprijs lopen. Het hele team reageert enthousiast. “Vier keer per jaar krijgen alle zelfstandige Delhaize-winkels bezoek van een mystery shopper”, legt zaakvoerder Dieter Van Renterghem uit. “Die man of vrouw geeft punten op onder andere de netheid van de winkel, of de winkel goed is aangevuld, en natuurlijk de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het personeel. Van de meer dan 300 winkels waren we uiteindelijk bij de top drie. Nu hebben we net het goede nieuws gekregen dat we de uiteindelijke winnaar zijn. Wij mogen ons de klantvriendelijkste winkel van 2019 noemen. Super nieuws, zeker omdat we nog geen vier jaar open zijn”, zegt Dieter Van Renterghem nog.