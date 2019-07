671 Maldegemnaren brachten stem uit voor Raamtekenroute: dit zijn de winnaars Joeri Seymortier

15 juli 2019

10u38 5 Maldegem In totaal 671 bezoekers stemden vorige maand in het centrum van Maldegem voor hun favoriete etalage, tijdens de Raamtekenroute.

De publieksprijs met de meeste stemmen ging naar Els Vannuffelen bij Optiek Coens in de Boudewijn Lippenstraat 5. De raamtekening die de etalage het meest tot zijn recht liet komen, kreeg de middenstandsprijs. Deze prijs ging naar Tina De Smet, Hans Blankaert en Martine Baert. Zij brachten op de etalage van Drukkerij Van Hoestenberghe hommage aan Maldegems fotograaf Patrick De Spiegelaere. De gemeente Maldegem reikte de juryprijs uit voor de raamtekening die het best aansloot bij het project Meetjeslandse Meesters. Die prijs ging naar Elfie Kristiana. Zij maakte een tekening bij Alexander Stroo en Nele Debbaut in de Noordstraat. Elfie liet zich voor haar raamtekening inspireren op het werk van Maldegems Meester Pieter Frans Tinel.