48 handelszaken maken gezamenlijke infoborden voor werken op N9 Joeri Seymortier

13 augustus 2019

15u41 5 Maldegem Tot eind december wordt gewerkt op de N9 in Maldegem. Om klanten wegwijs te maken, zorgen 48 handelszaken nu voor gezamenlijke infoborden.

De gemeente Maldegem en AWV willen geen wirwar aan borden, en daarom zorgen alle handelaars samen voor een overzichtelijk infobord over hoe zijn of haar zaak bereikbaar is. “Het idee kwam van een handelaar zelf, die tijdens het infomoment voorstelde om één infobord per invalsweg te plaatsen waarop alle bereikbare handelszaken met hun eigen logo zouden op vermeld staan”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). eNa overleg kwamen alle partijen tot het akkoord dat de handelaars zelf zouden instaan voor de kosten van de borden. Wij hebben samen met AWV voor ondersteuning gezorgd. Uiteindelijk zegden maar liefst 48 ondernemers toe, wat de deelnameprijs terugbracht tot 150 euro per handelaar. Omdat niet alle handelszaken via hetzelfde omleidingstraject te bereiken zijn, werd de werf opgedeeld in zones A, B en C. Op het grote scherm kan je lezen in welke zone de handelszaak valt die je wilt bereiken. Daarna volg je gewoon de pijltjes met de bewuste letter.”

Alle info over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/Maldegem.