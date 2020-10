42 kwetsbare gezinnen krijgen spelkoffer: “Spelenderwijs vaardigheden aanleren” Joeri Seymortier

04 oktober 2020

12u09 1 Maldegem Maldegem heeft een spelkoffer cadeau gedaan aan 42 jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen in de gemeente.

Het Huis van het Kind Maldegem heeft 2.304 euro subsidie gekregen van Vlaanderen, in het kader van het actieplan ‘Kwetsbare kinderen in tijden van corona’. “Er werd gekozen om duurzame spelkoffers samen te stellen”, zegt schepen Marleen Van den Bussche (Merlaan). “Er worden koffers voorzien voor verschillende leeftijdsgroepen. Al spelenderwijs kunnen jonge kinderen zo cruciale vaardigheden aanleren op sociaal-emotioneel, psychosociaal en motorisch vlak. Eerder dit jaar hebben we via het project ‘Spelenderwijs’ ook al pedagogisch verantwoord speelgoed ter beschikking gesteld voor kwetsbare gezinnen. Met de spelkoffers zetten we ons doel verder om elk kind in Maldegem gelijke kansen te bieden”, zegt Van den Bussche nog.