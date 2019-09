3D-trippingwagen, drones en honden: Maldegemse veiligheidsdiensten organiseren voor het eerst een gezamenlijke opendeurdag Jeroen Desmecht

19 september 2019

13u11 1 Maldegem Brandweer, politie en hulpverleningsdiensten organiseren dit weekend voor het eerste samen een opendeurdag. Toeschouwers kunnen genieten van een drone-demonstratie, politiehonden in actie én een autoshow met oude rijkswachtwagens. Ook een speciaal interventieteam voor gijzelingen van de Gentse politie zal afzakken naar de Industrielaan voor een demonstratie.

De opendeurdag van de veiligheidsdiensten start zondag om 10 uur, zowel op de brandweerkazerne als op het politiegebouw. De organisatie voorziet rondritten met verschillende voertuigen van de hulpdiensten. Aan het politiegebouw zullen ook verschillende oude politie- en rijkswachtvoertuigen staan pronken, al is de blikvanger zondag allicht de 3D-trippingwagen. Dat is een toestel dat de risico’s van rijden onder invloed simuleert in een virtuele wereld. Verder vinden aan de Industrielaan ook verschillende demonstraties plaats: van drones over politiehonden tot geweldbeheersing.

(Lees verder onder de foto)

Ook op de brandweerkazerne kan je zondag heel wat oppikken. Zo zijn er onder andere demonstraties over het blussen van een frietketelbrand en over het gebruik van een ladderwagen. De ambulancedienst organiseert er samen met het Rode Kruis doorlopende workshops. En ook voor de kinderen is er wat wils: zo komt er een death ride aan de brandweerkazerne en vindt er een moordspel plaats in het politiegebouw.