3.000 jaar oud: restanten uit bronstijd gevonden bij opgravingen langs Staatsbaan Adegem Archeologisch onderzoek voor bouw drie nieuwe blokken Joeri Seymortier

23 januari 2020

11u58 0 Maldegem Bij opgravingen langs de Staatsbaan in Adegem zijn restanten uit de bronstijd, en dus zowat 3.000 jaar oud terug gevonden. Naast de woning uit de bronstijd, zijn ook sporen van twee woningen uit de Romeinse tijd gevonden. Wanneer de archeologen klaar zijn, komen op het terrein naast het Witte Huis drie nieuwe woonblokken.

Projectontwikkelaar Brody gaat drie nieuwe woonblokken met ondergrondse parkeergarage bouwen naast het Witte Huis in de Staatsbaan in Adegem. Voor dat kan onderzochten archeologen het bouwterrein. Eerder werden in de buurt al archeologische resten gevonden. Eerst werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Toen bleek dat er effectief kans was op vondsten, volgden de opgravingen. “Alles samen werden minstens drie gebouwen opgegraven uit de bronstijd en Romeinse tijd”, zeggen Jeroen Vanden Borre en Tina Dyselinck van BAAC Vlaanderen. “Een deel van de vindplaats loopt duidelijk verder door richting het cultureel centrum. De twee Romeinse huisplattegronden zijn ongeveer tien meter lang. De bronstijdplattegrond is wel 20 meter lang. Het gaat vermoedelijk om landelijke bewoning waarbij mens en dier onder hetzelfde dak sliepen. De woningen die in de toekomst langs de Staatsbaan gebouwd worden, passen dus in meer dan 3.000 jaar bouwgeschiedenis op exact dezelfde locatie.”

De verwerking van de resultaten is volop bezig. Het vondstmateriaal wordt gewassen en verder geanalyseerd door specialisten. De archeologen zijn blij met de vondsten, maar echt verrassend noemen ze het niet. “Bewoningssporen daterende uit de Romeinse tijd en bronstijd zijn niet uniek voor de regio, maar bevestigen wel het belang van de omgeving tijdens deze periode. We hopen in de toekomst in de omgeving nog mooie resultaten te boeken”, klinkt het nog.

61 nieuwe gezinnen

Eens al het archeologisch werk achter de rug is, kan aan de Staatbaan 74 en 76 eindelijk gestart worden met het nieuwbouwproject Oaze. De aanloop naar het dossier verliep moeizaam, omdat er klacht werd ingediend tegen de bouwplannen. Maar ondertussen is er toch groen licht en kan het project binnenkort officieel van start gaan. Op de bouwgrond naast het Witte Huis komen drie gebouwen met parkappartementen en erkende assistentiewoningen. Ontwikkelaar Brody voorziet ook een aangelegde park en ondergrondse parkeerplaatsen. In twee van de drie gebouwen huizen 36 gezinnen in comfortabele appartementen. Het derde gebouw met 25 erkende assistentiewoningen wordt de thuis van actieve senioren.