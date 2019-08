28 Maldgemse stappers naar Dodentocht voor ‘Kom op tegen Kanker’ Joeri Seymortier

07 augustus 2019

11u24 5 Maldegem Vrijdag 9 augustus is Maldegem opnieuw sterk vertegenwoordigd op de Dodentocht van Bornem.

Een groep van 28 moedige stappers heeft weken getraind om de honderd kilometer vrijdag vlotjes te kunnen uitwandelen. Onderweg zullen ze aangemoedigd worden door vrijwilligers van het Kom Op-team van Maldegem, want hun loodzware wandeling doen ze voor het goede doel. De wandelaars laten zich sponsoren, en de opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker Maldegem.

“Een traditie die we in Maldegem al een tijdje kennen en waar we trots op zijn”, zegt Rita Verleye van Kom Op Maldegem. “Ons hele team is bijzonder fier op deze groep met een heel groot en warm hart. We wensen de 28 wandelaars het allerbeste toe. Respect!”