14 kilometer nieuwe fietspaden langs Aalterbaan (N44) in Maldegem Joeri Seymortier

10 juni 2020

08u58 12 Maldegem Het Agentschap Wegen en Verkeer is deze week gestart met het vernieuwen van de fietspaden langs beide zijden van de Aalterbaan (N44) in Maldegem.

De werken lopen vanaf de grens met Knesselare, aan de Oude Brugseweg, tot aan het kruispunt van de Aalterbaan met de Kleitkalseide (N44a). Voor de veiligheid en het rijcomfort worden de fietspaden heraangelegd in asfalt. In totaal wordt veertien kilometer fietspad vernieuwd. De aannemer werkt aan de beide kanten tegelijk zodat hij de werken voor het bouwverlof, de tweede week van juli, kan afronden.

Tijdens de werken is er een omleiding voor fietsers. Alle fietsers op de N44 worden omgeleid in beide richtingen via Oude Brugseweg, Paardedreef, Groot Burkelkalseide, Torredreef, Halledreef en Kleitkalseide.