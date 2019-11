14-jarige jongen overvallen op weg naar school Cedric Matthys

05 november 2019

14u20 0 Maldegem Maandagochtend rond 7.20 uur is jongen van 14 overvallen in de Edestraat in Maldegem. Een dief ging met zijn airpods, boekentas en portefeuille aan de haal. Zijn moeder reageert geschokt.

“Mijn zoon was onderweg naar school toen er plots een jongeman van achter een muur sprong”, zegt Cindy Teugels, de moeder van het slachtoffer. “De dader viel hem in de rug aan. Mijn zoon moest zijn airpods (draadloze oortjes, nvdr.), boekentas en portefeuille afgeven. Hierdoor is hij een groot deel van zijn schoolboeken kwijtgeraakt. Nadien kwam hij opnieuw naar huis en ook vandaag (dinsdag, nvdr.) is hij niet naar school gegaan. Hij deed eerst stoer over de feiten, maar ‘s avonds is zijn klop gekomen. Hij moet elke ochtend door de Edestraat wandelen om zijn bus richting Eeklo te halen.”

Tweede voorval

Het is niet de eerste keer dat zulke feiten zich voordoen in de Edestraat. In september werd een andere jongen bestolen van zijn airpods. “Ik heb intussen al contact gehad met zijn moeder”, vertelt Teugels. “Zij is destijds zelf op zoek gegaan naar de dader. Ze zette enkele oproepen in Facebook-groepen uit de streek en had hem al gauw te pakken. Vervolgens belde ze aan bij de ouders en vroeg ze de oortjes terug.”

“De beschrijving van de dader komt overeen met hoe mijn zoon de dief omschreef. Toch wil ik gewoon de politie gewoon haar werk laten doen. Ik heb alle info doorgegeven en hoop dat ze hem snel vatten. Zo krijgt hij zijn schoolboeken terug en kan hij hopelijk opnieuw met een gerust hart door de Edestraat lopen.” De politie onderzoekt de zaak.