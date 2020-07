‘Kinepolis on Tour’ volgend jaar al zeker terug in Maldegem Joeri Seymortier

11 juli 2020

12u01 0 Maldegem ‘Kinepolis on Tour’, de drive-inbioscoop die vorige week in Maldegem te zien was, keert in de zomer van 2021 al zeker terug naar Maldegem.

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) heeft al een overeenkomst op zak voor volgend jaar. Dit jaar betaalde Maldegem 30.000 euro. “Kinepolis on Tour Maldegem was een succes, ook wat uitstraling betreft van het merk Maldegem”, zegt burgemeester Van Hulle. “We zijn in zowat alle media geweest. Nooit eerder stond Maldegem zo expliciet op de Belgische kaart. Volgend jaar hebben we alvast weer de première. Dit hebben we met Kinepolis onderhandeld. Andere grote steden hadden dit jaar graag die première gehad, maar Kinepolis heeft woord gehouden, omdat wij met het idee naar hen gestapt zijn.”

Bij de première was er op sociale media kritiek, omdat er onaangekondigd vuurwerk afgestoken werd. Er kwam een klacht binnen bij de politie. “Ik had dit kunnen vermijden door op voorhand te melden dat er vuurwerk zou afgestoken worden. Dat zal ik in de toekomst dan ook doen”, zegt burgemeester Van Hulle nog.