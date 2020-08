‘Kinepolis on Tour’ plots ruim dubbel zo duur: “Maar Maldegem werd nooit eerder zo goed op de kaart gezet” Joeri Seymortier

10u12 4 Maldegem De eindfactuur van de ‘Kinepolis on Tour’ in Maldegem bedraagt bijna 77.000 euro, en dus meer dan dubbel zoveel dan de 30.000 euro die gezegd werd.

Het is oppositiepartij CD&V die met het prijskaartje naar buiten komt. “Groot was onze verbazing dat er bij het begin van deze zomer sprake was van een ‘vriendenprijs’ van 30.000 euro aan Kinepolis, terwijl de kosten intussen oplopen tot 76.744,80 euro. Dan nog zonder de vele uren van het gemeentepersoneel”, zegt Anneke Gobeyn (CD&V) “Er was geen enkele return op vlak van inkomsten. Deze oplopende kosten laten bij ons een wrang gevoel na. Zeker omdat de gemeente op zowat alles wil besparen, en het gemeentelijk onderwijs en kinderopvang afstoot. Volgend jaar wil de gemeente opnieuw ‘Kinepolis on Tour’, maar hopelijk wordt de lokale middenstand dan toch meer bij dit verhaal betrokken.”

Het schepencollege geeft toe dat het prijskaartje hoger is dan de 30.000 euro. “De factuur van Kinepolis is 30.000 euro zonder btw, dus onze communicatie was juist”, zeggen burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) en schepen Glenn Longeville (Open Vld). “De extra kosten zijn vooral personeelskosten, securitykosten, kosten voor politiecontrole, en de aanleg van metalen platen op het terrein. Natuurlijk willen we dit volgend jaar opnieuw. Nog nooit is Maldegem buiten onze gemeente zo op de kaart gezet. We kregen reclame via Kinepolis, op de nationale radio, en zelfs tot in Wallonië en Frankrijk. Dit was een fantastisch event op alle vlakken.”