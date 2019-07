‘House of House’ wordt nu ‘Honey Honey’ Joeri Seymortier

24 juli 2019

15u32 2 Maldegem Het muziekfestival ‘House of House’ in Adegem wordt vanaf dit jaar omgebouwd tot ‘Honey Honey’.

Al zes jaar was ‘House of House’ een stevig beatfeestje op de terreinen rond CC Den Hoogen Pad in Adegem. Vanaf dit jaar wordt georganiseerd onder een nieuwe vlag, en wordt het ‘Honey Honey’. Dj’s uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en lokaal talent, zorgen zaterdag voor de ambiance. Het inkleden van de festivalweiden gebeurt voor het grootste deel met gerecycleerd materiaal.

Er worden een paar duizend festivalgangers verwacht. Om er voor te zorgen dat de mensen in het centrum van Adegem niet te veel hinder ondervinden van de muziek, richten de organisatoren hun geluidsversterkers in de richting van het Industrieterrein.

Kaarten kosten 18 euro. Info: www.honeyhoney.be.