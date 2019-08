“Het is hoogstwaarschijnlijk dat ze nog bommen zullen vinden” Jeffrey Dujardin

22 augustus 2019

14u10 0 Maldegem Bij de uitbreiding van het bedrijventerrein in Maldegem zijn er gisteren twee vliegtuigbommen gevonden. De locatie, een voormalig vliegplein, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door bombardementen. Hierdoor is oorlogsmunitie in het werkgebied terechtgekomen. “Het is hoogstwaarschijnlijk dat er nog bommen gevonden zullen worden”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld).

De gemeente Maldegem vertrouwde de projectonwikkeling toe aan Veneco, voor de uitbreiding 23 ha aan bedrijventerrein. Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Bij de projectontwikkeling horen een aantal onderzoeken. “Er is een archeologisch vooronderzoek georganiseerd in verschillende fases: een historisch bureauonderzoek, landschappelijke boringen en een sleuvenonderzoek”, klinkt het bij Veneco.

“Uit het historisch vooronderzoek blikt dat het voormalig vliegplein in Maldegem tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen is door oorlogsgeweld. “Uit de resultaten van de studie blijkt dat op de locatie bombardementen hebben plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk dat oorlogsmunitie en blindgangers (niet onplofte munitie) achtergebleven zijn.” Daarom besloot Veneco om een gespecialiseerde firma aan te stellen: het Explosieven Opsporingsbedrijf REASure uit Riel, Nederland. “Zij onderzoeken sinds deze week de locatie op achtergebleven explosieven. Indien die gevonden worden, worden deze overgedragen aan de lokale politie en DOVO.” Volgens de Maldegemse burgemeester, Bart Van Hulle, is de kans dat er nog gevonden worden groot. “Het is hoogstwaarschijnlijk dat een situatie zoals woensdag nog zal voorvallen.”