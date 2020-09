‘Geschiedenis van Maldegem’ nu ook te lezen in boek: van prehistorie tot Franse Revolutie Joeri Seymortier

24 september 2020

09u55 0 Maldegem De geschiedenis van Maldegem is in boekvorm gegoten. Later wordt ook nog een tweede deel van de geschiedenis verwerkt.

Het boek ‘Geschiedenis van Maldegem’ is een uitgave van het gemeentebestuur in samenwerking met lokale heemkundevrijwilligers. In het boek lees je de lokale geschiedenis van het Ambacht Maldegem, van de prehistorie tot aan de Franse Revolutie. Later verschijnt er nog een tweede deel, waarin de geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt beschreven. “Aan dit eerste deel is heel wat jaren gewerkt door Hugo Notteboom en medeauteurs Ronny Debbaut en Paul Van de Woestyne”, zegt schepen Nicole Maenhaut (N-VA). “Zij werden bijgestaan door een ervaren redactiegroep. Het boek is geschreven op basis van geheel nieuw archiefonderzoek, en gegevens uit eerder verschenen publicaties. Er ging veel aandacht naar de illustraties en kaartmateriaal, waarvan verschillende zijn getekend door Rudi Longueville. Het uitgebreide namenregister is samengesteld door eindredacteur Freddy Pille.”

Het boek is vanaf nu te koop in het gemeentehuis en de bibliotheek van Maldegem.