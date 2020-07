“Duizenden buitenlanders per jaar op Canadees kerkhof Adegem, maar Vlaming kent het niet”: Pol Veirman toont zijn warmste vakantieplek van Vlaanderen

Maldegem

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag zoekt Pol Veirman (73) voor ons het mooiste plekje in Maldegem, en brengt hij ons naar het Canadees Kerkhof in Adegem. “Wanneer ik een zware periode heb, stop ik hier even voor de rust.”