Exclusief voor abonnees “Bang voor mijn eigen zoon”: Joyce kan nergens terecht met zoontje (10) dat haar met mes aanvalt Inge Bosschaerts & Jan Aelberts

21 juni 2019

00u00 6 Maldegem "Ik heb een klacht ingediend tegen mijn eigen zoontje. Omdat hij mij aanviel met een mes en zijn zusje probeerde te wurgen. Het is de enige manier om Ferre te laten opnemen." Joyce Buzeyn wil met haar noodkreet de aandacht vestigen op het tekort aan plaatsen in de kinderpsychiatrie. "Ik wil niet de zoveelste moeder zijn die zegt: 'Ja, mijn zoon heeft iemand vermoord. Ik trek al jaren aan de alarmbel, maar er gebeurde niks.'"

Afgelopen weekend, in het Oost-Vlaamse Maldegem. Politieagenten stoppen met gierende banden voor een huis dat ze intussen goed kennen, want ze moeten er gemiddeld twee tot drie keer per week langs. De agenten trappen de deur in en komen net op tijd om te verhinderen dat Ferre zijn zus Faye wurgt. Ze moeten met z'n vieren op de jongen springen om hem in bedwang te krijgen, er is pepperspray nodig om hem ook te kunnen boeien. Met spanbandjes, want de handboeien zijn veel te groot voor de kleine handjes van de dader. Ferre is 10 jaar, zijn zus Faye is er 12.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis