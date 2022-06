Machtsoverdracht bij het vrijwillig brandweerkorps: “We vormen één team, één familie”

Onder grote belangstelling vond zondag in het stadhuis in Wervik de machtsoverdracht bij het vrijwillig brandweerkorps plaats. Met ingang van het nieuwe jaar nam Filip Simoens ontslag als postoverste-kapitein. Hij werd in november 60 jaar en mag terugblikken op een loopbaan van maar liefst veertig jaar als brandweerman. Begin dit jaar werd kapitein Johan Bonnier (55) zijn opvolger.

“Ik had dat niet zien aankomen maar alle begrip voor zijn keuze”, aldus burgemeester Youro Casier over het ontslag van Filip Simoens. “Ik heb Filip ervaren als een gedreven dienstchef. We kunnen hem niet genoeg bedanken. Het was fijn en leerrijk om mee samen te werken. Toen de Brandweerzone Westhoek op zoek ging naar een opvolger kwamen we heel snel uit bij Johan Bonnier, toen tweede in bevel. De keuze was evident. De uitdagingen en de erfenis zijn voor Johan niet min.”

De vader van Filip Simoens was jarenlang ambulancier. “Toen ik vijf jaar was kwam mijn vader Gustave zaliger thuis van een interventie en kreeg ik toen al de smaak te pakken”, blikt Filip lang geleden terug. “Mijn ouders verhuisden naar de spiksplinternieuwe brandweerkazerne toen ik in het vijfde leerjaar zat. Ze werden er conciërge.”

Johan Bonnier links met zijn echtgenote Gerda Biesbrouck, Filip Simoens met zijn echtgenote Marjan Vanmassenhove

“Ik werkte onder vier burgemeesters: wijlen Albert Deconinck, wijlen Rosa Maertens, Johnny Goos en nu Youro Casier. Die veertig jaar vlogen voorbij. Ik weet dat ik niet altijd de gemakkelijkste was en pleit bij de Brandweerzone Westhoek en de stad om in te zetten op personeel en materieel.”

Tijdens zijn afscheidsspeech kwam Filip Simoens ook nog met een mooie anekdote op de proppen. “Ik herinner me een carnavalsfeest in de brandweerkazerne en het toeval wilde dat er een oproep kwam”, zegt Simoens. “Het was niet ver en ter plaatse was men verwonderd dat we er zo snel waren. Men was nog meer verwonderd toen men onze gezichten zag: de ene geschminkt als Badman, de andere als een heks.”

Johan Bonnier trad lang geleden als brandweerman in de voetsporen van zijn vader Jean-Marie en vroeg na de vraag om Filip Simoens op te volgen even bedenktijd en stelde ook enkele voorwaarden. Hij dankte alle partners van de brandweermannen en -vrouwen. “Want zonder hun steun is het lastig”, benadrukt Johan. “Vanuit de Brandweerzone Westhoek vormen we één team, één familie. Ik spreek niet meer over vrijwilligers maar over geëngageerde brandweermannen en -vrouwen.”

“Er komt eind dit jaar een nieuwe ambulance en ook een nieuwe tankwagen. Belangrijk voor de toekomst en de opvolging is ook de jeugdbrandweer.”

Van zowel Filip Simoens als Johan Bonnier was hun familie talrijk aanwezig. De zoon van Johan behoort ook tot het brandweerkorps. Jan is voorzitter van de vriendenkring.

Onder grote belangstelling vond zondag in het stadhuis in Wervik de machtsoverdracht bij het vrijwillig brandweerkorps plaats

