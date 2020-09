Zware brand legt tuinhuis in de as Robby Dierickx

20 september 2020

21u17 0 Machelen In de Begoniagaarde in Machelen heeft een zware brand zondagavond een tuinhuis in de as gelegd. Volgens de eerste vaststellingen zouden er geen gewonden gevallen zijn.

Het vuur brak zondagavond rond 20.15 uur uit in een tuin in de Begionagaarde in Machelen. Een tuinhuis vatte er om een nog onduidelijke reden vuur. De uitslaande brand was in de ruime omgeving zichtbaar. Volgens omstanders legde het vuur ook een tweede tuinhuis deels in de as. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur omstreeks 20.50 uur onder controle.

Catherine Bodet, woordvoerder van lokale politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen) laat weten dat er volgens de eerste vaststellingen geen gewonden zijn. “Maar we hebben nog geen definitieve bevestiging hierover”, klinkt het. “Ook is het nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Vast staat dat het om een uitslaande brand in een tuinhuis ging en dat ook een aanpalende boom vuur vatte.”