Woonzorgcentrum organiseert jaarlijkse bio- en ambachtelijke markt

11 juni 2019

Op zaterdag 15 juni organiseert woonzorgcentrum Parkhof in Machelen haar jaarlijkse bio- en ambachtelijke markt. Er zullen opnieuw tal van kraampjes met bioproducten en ambachtelijk gemaakte spulletjes opgesteld staan. Zo kunnen bezoekers er terecht voor bio-ijs, groenten, fruit, kaas, fijne vleeswaren, FairTrade-producten, honing en zoveel meer. De bio- en ambachtelijke markt vindt van 13 tot 16 uur plaats in het woonzorgcentrum in de Koningin Fabiolalaan in Machelen.