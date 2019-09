Woningen Oudstrijdersstraat tijdlang zonder water door groot waterlek Robby Dierickx

13 september 2019

11u40 0 Machelen In de Oudstrijdersstraat in Machelen hebben enkele woningen donderdagavond en -nacht urenlang zonder water gezeten. Aanleiding was een groot waterlek onder de straat.

Het was een buurtbewoner die watermaatschappij Farys donderdagavond omstreeks 19 uur verwittigde. “Een deel van de Oudstrijdersstraat liep immers onder water”, zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer. “We hebben de buurtbewoners een uur later laten weten dat het water afgesloten zou worden voor de herstellingswerken. Ook in de Rozenstraat zaten enkele huizen zonder water. Onze ploegen zijn meteen met de werken gestart en rond 23 uur had het merendeel van de omwonenden opnieuw water. Toch heeft het nog tot 2 uur geduurd alvorens alles hersteld was.”

Volgens Farys zou het waterlek te wijten zijn aan het zware verkeer dat door de Oudstrijdersstraat rijdt. “Om die reden hebben we het wegdek ook meteen hersteld. Dat zorgde mogelijk voor wat lawaaihinder in de buurt, maar we kozen voor de optie om de herstellingswerken meteen ’s nachts uit te voeren in plaats van een deel van de straat tot in de loop van vrijdag open te laten liggen”, besluit Pessendorffer.