Woluwestraat volgende week dinsdag hele dag dicht door plaatsing kraan RDK

05 november 2019

14u04 2

Op dinsdag 12 november wordt de Woluwestraat in Machelen voor een hele dag afgesloten in beide richtingen tussen de Kerklaan en de parking van het gemeentehuis. Aanleiding is de plaatsing van een mobiele kraan voor de bouwwerken aan het gebouw van bpost. Tussen 6 en 18 uur zal het verkeer in beide richtingen een kleine omleiding moeten volgen.