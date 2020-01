Wind blaast stenen dakconstructie van huis in aanbouw omver Robby Dierickx

14 januari 2020

12u51 4

In de Deblockstraat in Machelen is dinsdagochtend omstreeks 8 uur een stenen dakconstructie van een woning in aanbouw omver geblazen door de hevige wind. Er vielen daarbij geen gewonden, maar een buurvrouw heeft wel bijzonder veel geluk gehad. Ze reed net voor het incident met haar wagen uit de garage, waarna de bakstenen naar beneden donderden. Volgens de lokale politie is er geen schade aan aanpalende gebouwen.