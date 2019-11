Willy en Nadine al vijftig jaar gelukkig getrouwd RDK

01 november 2019

Willy De Schouwer (73) en Nadine De Boeck (75) hebben onlangs hun gouden bruiloft gevierd op het gemeentehuis van Machelen. De twee leerden elkaar kennen op een vrijgezellenbal in het Casino van Gent. Eén maand later hadden ze hun trouwdatum al vastgelegd. Ze gaven elkaar hun jawoord op 4 oktober 1969 in Schendelbeke. Na hun trouw kregen ze twee dochters en vijf kleinkinderen.

Willy werkte lange tijd bij D.V.V. Verzekeringen als bediende, terwijl zijn vrouw voor de kinderen en het huishouden zorgde. Nadien ontfermde ze zich ook over de kleinkinderen. Vandaag doet Willy nog regelmatig aan vrijwilligerswerk en treedt hij regelmatig op met het orkest ‘De Retro’s. Hij is de zanger van het gezelschap. Daarnaast gaat hij nog regelmatig op vakantie met zijn vrouw en genieten ze af en toe van een gezellig etentje.