Wielrennen, muziek en amusement op Diegem Zomert

03 september 2019

Op zaterdag 7 september vindt in het centrum van Diegem het jaarlijkse evenement Diegem Zomert plaats. Dit jaar met als thema ‘Swing’n Roll’. Om 15 uur wordt Diegem Zomert op gang getrapt met de wielerwedstrijd van wielervereniging Vive le Vélo. Een uur later staan de Verenigde Fanfares van Diegem op het podium en om 17 uur is er een dansinitiatie van Lindy Hop. Deelnemers kunnen er leren swingen. Nadien zorgen The Hop SH Bam Connection, Filet Pure en dj Mr. Shoeshine voor de nodige ambiance. Tussendoor kan iedereen een vintage look laten aannemen in het haarsalon, terwijl de kinderen hun energie kwijt kunnen tijdens het dansen en in het speeldorp.