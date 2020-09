WFS krijgt als eerste logistiek bedrijf Covid-19 Safe Zone-certificaat: “Belangrijk voor klanten én voor eigen personeel” Robby Dierickx

10 september 2020

08u51 0 Machelen Als eerste logistiek bedrijf heeft World Flight Services (WFS), de internationale luchtvrachtafhandelaar die actief is op Brucargo en in Luik, een Covid-19 Safe Zone-certificaat ontvangen. Concreet betekent dit dat het bedrijf alle nodige maatregelen neemt om de kans op een coronabesmetting tot een minimum te beperken.

Het certificaat werd uitgereikt door keuringsbedrijf Vinçotte, nadat er een uitvoerige audit gehouden werd. “Die audit kwam er op vraag van WFS zelf”, zegt Michel Vandegard van Vinçotte. “Stapsgewijs gaan we na of bedrijven die een reeks coronamaatregelen namen niets vergeten zijn in dat proces. WFS liet een volledige audit uitvoeren, waarbij naar twee aspecten gekeken wordt. Enerzijds gaan we na welke maatregelen het bedrijf neemt indien iemand van de personeelsleden besmet zou zijn met het coronavirus. Wordt er voldoende ingezet op contacttracing? En wat met de quarantainemaatregelen? Anderzijds gaan we ook na hoe de regels op de werkvloer zelf gevolgd worden. In beide gevallen was WFS foutloos, waardoor het bedrijf het Covid-19 Safe Zone-certificaat kreeg.”

Kroon

Bij WFS is men fier dat het certificaat binnengehaald werd. “Het is immers onze kerntaak als organisatie om te zorgen dat onze mensen veilig kunnen werken”, zegt regionaal vicevoorzitter Marc Claesen. “Zeker in een bedrijf als het onze, waar veel internationale goederen en mensen passeren. In het begin van de crisis was er veel angst bij het personeel met een hoog ziekteverzuim tot gevolg. We zijn onmiddellijk beginnen werken aan maatregelen om het risico voor onze mensen te beperken. De steun van het management is hierbij belangrijk. Het behalen van het certificaat is de kroon op het werk van ons interne Covid-team, dat ervoor gezorgd heeft dat werkelijk iedereen binnen het bedrijf nu bezig is met pandemieveilig werken.”

Volgens Vinçotte creëert zo’n certificaat vertrouwen bij de werknemers, maar ook naar de klanten toe. De voorbije maanden ging het keuringsbedrijf al bij tientallen ondernemingen langs. “Want elke ondernemer wil voorkomen dat zijn bedrijf de deuren tijdelijk moet sluiten wegens een corona-uitbraak”, besluit Michel Vandegard.