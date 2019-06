Werkstraf voor gesjoemel met gehandicaptenkaart WHW

26 juni 2019

16u00 0 Machelen Een twintiger uit Machelen is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur voor het gebruiken van een ‘gevonden gehandicaptenkaart. De man gebruikte de kaart om zichzelf op de gehandicaptenplaatsen te kunnen parkeren.

Op 20 juni 2017 zagen twee agenten hoe de jongeman zich parkeerde op een plaats die was voorbehouden voor gehandicapten. Ze besloten hem te controleren en zagen al snel dat de bewuste gehandicaptenkaart als gestolen was opgegeven. “Die is van mijn vader”, gaf hij als uitleg mee, foutief veronderstellend dat hij in dat geval wel rechtmatig op de plaats mocht parkeren. Uiteindelijk bleek de kaart helemaal niet van zijn vader te zijn. “Ik heb die kaart drie dagen geleden in Brussel op straat gevonden en besloot hem dan maar te gebruiken”, klonk het hierop. Er werd hem een minnelijke schikking van 500 euro voorgesteld, maar hier had hij geen oren naar. Daarom werd hij vervolgd voor de correctionele rechtbank. Het parket had een celstraf van 6 maanden gevorderd maar om zijn toekomst op de arbeidsmarkt niet te belasten met een strafblad gaf de rechter hem een werkstraf.