Werken aan spoorwegbrug: Kerklaan heel weekend afgesloten RDK

07 oktober 2019

Op vrijdagavond om 22 uur starten werken aan de spoorwegbrug in de Kerklaan in Machelen. Er wordt tot zondag 23 uur gewerkt. Op de brug worden een heel weekend lang voetpaddekken naast de sporen gelegd. Ter hoogte van de spoorwegbrug wordt de Kerklaan afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding in beide richtingen ingelast via de Schaarbeeklei, de Vilvoordelaan en de Nijverheidsstraat.