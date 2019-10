Wagen met beschadigde voorruit staat al dagenlang in Stijn Streuvelsstraat: politie zoekt eigenaar Robby Dierickx

09 oktober 2019

17u36 0 Machelen De bewoners van de Stijn Streuvelsstraat in Diegem stellen zich vragen bij een wagen met Duitse nummerplaten die al enkele dagen in hun straat geparkeerd staat. Vooral door de beschadigde voorruit zitten de buren met heel wat vraagtekens. Ze verwittigden de politie, die een onderzoek gestart is.

De beschadigde voorruit is op z’n minst opmerkelijk te noemen. “De impact van een aanrijding?”, vragen de buurtbewoners zich af. Voorts is de wagen volgepropt met afvalzakken. Zondagmiddag kreeg de politie van de zone ViMa (Vilvoorde-Machelen) de eerste melding van de verdachte wagen binnen. “Het gaat om een voertuig met Duitse nummerplaten, waarvan de voorruit inderdaad beschadigd is”, zegt Cathérine Bodet, woordvoerster van de politiezone.

“We zullen nu eerst proberen te achterhalen wie de eigenaar van de wagen is. Omdat het om een Duits voertuig gaat, moeten we hiervoor de Duitse autoriteiten inschakelen. Daardoor zal het onderzoek wat langer duren. Als we de eigenaar gevonden hebben, kunnen we gemakkelijker nagaan waarom de wagen in de Stijn Streuvelsstraat staat. Is de wagen daar met opzet gedropt en weet de eigenaar dat hij in Diegem staat, was het voertuig gestolen of was het betrokken bij een ongeval? Dat zal later allemaal moeten blijken.”

Aangezien de wagen deel uitmaakt van een onderzoek, is het maar zeer de vraag of het voertuig snel getakeld kan worden.