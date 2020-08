Vrachtwagenbestuurder met glaasje te veel op ramt wagen en verkeersbord Robby Dierickx

13 augustus 2020

18u48 2

Een vrachtwagenbestuurder heeft donderdagmiddag omstreeks 15.20 uur een wagen en een verkeersbord geramd in de Camille Françoisstraat in Machelen. De lokale politie ViMa (Vilvoorde-Machelen) kwam ter plaatse en liet de bestuurder blazen. Hij blies ‘Alarm’ waardoor hij zijn rijbewijs voor twee uur ingetrokken zag. De schade aan de aangereden wagen viel al bij al nog mee.

In de Camille Françoisstraat liepen in het verleden ook al wagens schade op door vrachtwagens die maar moeilijk kunnen manoeuvreren in de straat.