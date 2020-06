Vilvoordelaan twee dagen dicht door dringende herstellingswerken Robby Dierickx

16 juni 2020

09u52 0

De Vilvoordelaan in Machelen wordt donderdag en vrijdag volledig afgesloten op het gedeelte tussen de Nijverheidsstraat en de inrit van warenhuis Makro. Aanleiding zijn werken aan het asfalt. Plaatselijk moet de fundering van het asfalt hersteld worden. Tijdens de werkzaamheden is in de werfzone geen doorgaan verkeer mogelijk. De Nijverheidsstraat en de Makro blijven wel toegankelijk. Er is een omleiding voorzien via de Kerklaan.