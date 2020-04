Vilvoorde positief over opvolger Uplace, ook Machelen juicht Broeklin-project toe Robby Dierickx Margo Koekoekx

23 april 2020

16u14 8 Machelen Eeuwige Uplace-tegenstander Vilvoorde reageert positief op het Eeuwige Uplace-tegenstander Vilvoorde reageert positief op het Broeklin-project dat Uplace donderdagochtend voorstelde. “Dit kan een hefboom betekenen voor de opwaardering van het gebied”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). Ook in Machelen is men verheugd dat de opvolger van Uplace uitgemond is in een “zeer doordacht, ultramodern en innovatief project”.

Maakwinkels, KMO-units, grote productievloeren, kantoren, horeca, opleidingscentra, een Huis van de Kunsten en veel groen: zo zal Broeklin, de opvolger van Uplace aan de voet van het viaduct van Vilvoorde, er kort samengevat uitzien. “Het is voor iedereen jammer dat er veel tijd en geld is verloren gegaan aan een project dat onhaalbaar bleek”, blikt Vilvoords burgemeester Hans Bonte nog even terug naar de Uplace-periode. Zijn stad heeft zich steeds geweerd tegen het project.

“Met het begraven van een hyperwinkelcentrum en het ijveren voor een hedendaags economisch stadsdeel waar productie en winkelen worden verzoend, met stadslandbouw en culturele en opleidingsinfrastructuur kan Broeklin samen met de herontwikkeling van de leegstaande Renaultfabriek snel een hefboom betekenen voor het opwaarderen van het gebied. Met een jaarlijks groei van de populatie met 1,5 procent hebben we geen tijd meer te verliezen om de schaarse open ruimte en de aanwezige restanten uit het industrieel verleden van de regio maximaal te herdenken in functie van deze uitgebalanceerde verstedelijking. We zullen het nieuwe voorstel snel bestuderen en in perspectief brengen met de programma’s van de andere hefboomgebieden uit de reconversiezone.”

Architecturale uitstraling

In buurgemeente Machelen is men naar eigen zeggen verheugd met het finale resultaat. “Het gaat om een zeer doordacht, ultramodern en innovatief project”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Zowel de architecturale uitstraling als de conceptuele en programmatorische invulling betekenen een absolute opwaardering voor deze strategische toplocatie in de Vlaamse Rand. Bijzonder inspirerend vinden we de ruim opgevatte ecologische insteek, en de unieke, grensverleggende visie op het concept van circulariteit. Dit project zal inzake potentiële tewerkstelling ongetwijfeld de opportuniteiten bieden waar onze regio nood aan heeft.”