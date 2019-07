Vijf vrienden gaan Eddy Merckx achterna: vandaag rijden ze zware Tour de France van ‘69 uit Hagelbollen, hitte, valpartijen en 4.117 kilometer houden Copains du Vélo niet tegen Robby Dierickx

02 juli 2019

12u32 0 Machelen Wat Eddy Merckx in 1969 kon, dat kunnen wij ook. Met die gedachte begonnen vijf Vlaams-Brabantse vrienden drie weken geleden in Roubaix aan hun Tour de France van ’69. Vandaag haspelen ze de laatste 160 van de in totaal 4.117 kilometer af. Onderweg kregen ze te maken met extreme hitte, hagelbollen van 3 centimeter en valpartijen, maar dit alles kreeg hen niet klein.

Nog even een schouderklopje van Eddy Merckx himself en weg waren Alain Peleman uit Perk, Eric Moens uit Machelen, Thierry Debrier uit Zemst, Patrick Moens uit Machelen en Stéphane Vandamme uit Meise op 12 juni. De vijf ‘Copains du vélo’ - zoals ze zichzelf noemen – begonnen aan de grootste uitdaging van hun leven: de Tour de France van 1969, de eerste die de Kannibaal won, uitrijden. Gisteren stond de voorlaatste, maar langste rit van 325 kilometer op het programma. Ruim 15 uur zaten ze op de fiets. Vandaag is het ‘uitbollen’ naar Vincennes. De Tour van ’69 eindigde immers niet op de Champs-Elysées in Parijs. “Na 4.000 kilometer in de benen te hebben, kijken we enorm hard uit naar de ‘champagnerit’”, liet Alain Peleman gisteren weten.

Hagelbollen

Niet alleen de lange afstanden en de vele uren op het zadel maakten er voor de vijf een mentale en fysieke slag van, ook de weersomstandigheden speelden hen parten. “Vooral de extreme hitte maakte het ons bijzonder moeilijk”, aldus nog Alain Peleman. “Op een bepaald moment fietsten we in 43 graden. Sommigen geraakten uitgedroogd en moesten daardoor heel diep gaan. Ikzelf dronk op die hete dagen wel tien liter water. Gelukkig konden we af en toe verkoeling zoeken in de volgwagen. Maandag werden we verrast door hagelbollen met een diameter van drie centimeter. Schuilen was de enige optie. Ook twee valpartijen, waarvan eentje al in de eerste rit, bezorgden ons een mentale opdoffer.”

Op bezoek bij Merckx?

Ondanks de verschillende tegenslagen rijden de vijf vanavond wel over de eindmeet en mogen ze zich mogelijk opmaken voor een bezoekje aan Eddy Merckx. “De Kannibaal had ons voor het vertrek al even uitgenodigd en beloofde ons dat hij ons uitgebreid zou ontvangen indien we de Tour klein kregen (lacht)”, vertelt Alain Peleman nog. “Uiteraard hebben we het hier niet voor gedaan, maar het is wel mooi meegenomen.”

Met hun Tour van ’69 zamelen de Copains de Vélo ook geld in voor drie goede doelen: Kom op tegen Kanker, het Centrum ter preventie van zelfdoding en de Alzheimerliga Vlaanderen. De teller staat inmiddels al op ruim 2.500 euro, maar daar komt ongetwijfeld nog wat bij.